Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid ile Ozan Kabaklı Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Alfredo Di Stéfano Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRID-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Liverpool maçı 6 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
REAL MADRID-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Junior, Asensio, Benzema
Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota
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