04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart 1-0 Werder Bremen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Stuttgart evinde kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Almanya 'nın 27. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

'nın 27. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart puanını 39'a yükseltti. 30 puanda kalan Werder Bremen'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

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