03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 1 - 0 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Wolfsburg 3 puanı kaptı! İşte maçın golü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'nın 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 69. dakikada Brekalo'nun golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'un canlı olarak yayınladığı karşılaşmada sahasında 'ü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda ev sahibi ekipten sahne aldı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Wolfsburg puanını 54'e yükseltirken 3. sırada yer aldı. ise 23 puanda kaldı küme düşme hattından kurtulamadı.

MAÇIN GOLÜ

GOL | Wolfsburg 1 - 0 Köln

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