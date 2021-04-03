03 Nisan 2021, Cumartesi
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Wolfsburg 1 - 0 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 27. haftasında Wolfsburg ile Köln karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 69. dakikada Brekalo'nun golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor'un canlı olarak yayınladığı karşılaşmada Wolfsburg sahasında Köln'ü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda ev sahibi ekipten Josip Brekalo sahne aldı ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Wolfsburg puanını 54'e yükseltirken 3. sırada yer aldı. Köln ise 23 puanda kaldı küme düşme hattından kurtulamadı.
MAÇIN GOLÜ
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