04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 2-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham üstünlüğünü koruyamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

İngiltere 'in 30. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

'in 30. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Ev sahibinin gollerini 28. dakikada ve 85'te kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 30. ve 34. dakikalarda 'den geldi.

Bu sonuçla birlikte N. United 29 puana yükselirken, Tottenham ise 49 puana ulaştı.

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