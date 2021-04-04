Newcastle United 2-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier lig'in 30. haftasında Tottenham deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Premier Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Ev sahibinin gollerini 28. dakikada Joelinton ve 85'te Willock kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 30. ve 34. dakikalarda Harry Kane'den geldi.

Bu sonuçla birlikte N. United 29 puana yükselirken, Tottenham ise 49 puana ulaştı.

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