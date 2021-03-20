Bayern Münih 4-0 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu 4 golle 4-0 kazandı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Allianz Arena'da Stuttgart'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 22. dakikada Serge Gnabry'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Bavyera ekibi, 23 ve 39. dakikalarda Robert Lewandowski ile 2 gol daha bularak ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Bayern Münih'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bayern Münih, Alphonso Davies'in 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle, 78 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu karşılaşmada "hat-trick" yapan Lewandowski, ligdeki gol sayısını 35'e çıkardı.

Puanını 61'e çıkaran Bayern Münih, 57 puanı bulunan Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 36 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ