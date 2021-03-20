20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 4-0 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih ilk yarıda işi bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

'nın 26. haftasında sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu 4 golle 4-0 kazandı.

, 'nın 26. haftasında Allianz Arena'da Stuttgart'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında 'nin golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 22. dakikada Serge Gnabry'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Bavyera ekibi, 23 ve 39. dakikalarda Robert Lewandowski ile 2 gol daha bularak ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Bayern Münih'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bayern Münih, Alphonso Davies'in 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle, 78 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu karşılaşmada "hat-trick" yapan Lewandowski, ligdeki gol sayısını 35'e çıkardı.

Puanını 61'e çıkaran Bayern Münih, 57 puanı bulunan Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 36 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

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