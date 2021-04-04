04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cadiz 2-1 Valencia (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cadiz sahasında Valencia'yı geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

La Liga'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ayrıca maça ırkçılık skandalı damga vururken, konuk ekibin sahadan çekilmesiyle oyun bir süre durdu.

La Liga'nın 29. hafta karşılaşmasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Cadiz'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Cala ve 88'de kaydetti. Valencia'nın tek golü ise 19. dakikada 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Cadiz 32 puana yükselirken, Valencia ise 33 puanda kaldı.

Ayrıca bu maça ırkçılık skandalı damga vurdu.

Haberi okumak için:

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