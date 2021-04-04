04 Nisan 2021, Pazar
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Cadiz 2-1 Valencia (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Cadiz ile Valencia karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ayrıca maça ırkçılık skandalı damga vururken, konuk ekibin sahadan çekilmesiyle oyun bir süre durdu.
İspanya La Liga'nın 29. hafta karşılaşmasında Cadiz sahasında Valencia'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Cadiz'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Cala ve 88'de Marcos Mauro kaydetti. Valencia'nın tek golü ise 19. dakikada Kevin Gameiro'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Cadiz 32 puana yükselirken, Valencia ise 33 puanda kaldı.
Ayrıca bu maça ırkçılık skandalı damga vurdu.
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