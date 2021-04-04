İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Newcastle United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Newcastle United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Tottenham maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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