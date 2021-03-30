Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçında Karadağ ile Norveç karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Karadağ - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçında Karadağ ile Norveç karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KARADAĞ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ - Norveç maçı 30 Mart Salı günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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