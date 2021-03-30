30 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Karadağ - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Karadağ - Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Karadağ - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

maçında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KARADAĞ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ - Norveç maçı 30 Mart Salı günü saat 21:45'te 'de canlı yayınlanacak.

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