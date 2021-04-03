Torino 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Torino derbisi heyecanı yaşandı. Juventus deplasmanda Torino'ya konuk olurken, 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
Torino kentinin iki takımı, derbi mücadelesinde Torino Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Müsabakaya konuk takım hızlı başladı ve Federico Chiesa'nın 13. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1.
Ev sahibi Torino bu gole, 27. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi: 1-1.
İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya ise Torino golle başladı. Sanabria, 46. dakikada ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.
79. dakikada sahneye çıkan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puana razı oldu.
Bu sonuçla son 9 sezonun şampiyonu Juventus, 10. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda 29. hafta itibarıyla bu hedeften biraz daha uzaklaştı. Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 56 yapan Juventus, Atalanta'nın haftayı galibiyetle kapatmasıyla 4. sıraya geriledi.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Torino ise 24 puanla 17. sırada kaldı.
Bu arada, Covid-19 geçiren milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un derbi kadrosunda yer almadı.
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