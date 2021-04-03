03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Torino derbisinde kazanan çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2021

İtalya 'nın 29. haftasında derbisi heyecanı yaşandı. deplasmanda Torino'ya konuk olurken, 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

kentinin iki takımı, derbi mücadelesinde Torino Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Müsabakaya konuk takım hızlı başladı ve Federico Chiesa'nın 13. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Torino bu gole, 27. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya ise Torino golle başladı. Sanabria, 46. dakikada ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.

79. dakikada sahneye çıkan 'un Portekizli yıldızı , skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla son 9 sezonun şampiyonu Juventus, 10. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda 29. hafta itibarıyla bu hedeften biraz daha uzaklaştı. Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 56 yapan Juventus, Atalanta'nın haftayı galibiyetle kapatmasıyla 4. sıraya geriledi.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Torino ise 24 puanla 17. sırada kaldı.

Bu arada, Covid-19 geçiren milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un derbi kadrosunda yer almadı.

Hakanlı Milan Sampdoria'ya takıldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool Arsenal'i farklı geçti! Liverpool Arsenal'i farklı geçti!
Inter Lukaku'yla kazandı! Inter Lukaku'yla kazandı!
B. Münih tek attı 3 aldı! B. Münih tek attı 3 aldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör