03 Nisan 2021, Cumartesi
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RB Leipzig 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında şampiyonluk yarışı içinde bulunan RB Leipzig ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 1-0 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.
Bavyera ekibi 38. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Böylelikle puanını 64'e çıkaran lider Bayern Münih şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Leipzig ise liderin 7 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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