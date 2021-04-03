03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

B. Münih tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Almanya 'nın 27. haftasında şampiyonluk yarışı içinde bulunan RB ve karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 1-0 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.

, 'nın 27. haftasında Red Bull Arena'da 'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 38. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylelikle puanını 64'e çıkaran lider Bayern Münih şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Leipzig ise liderin 7 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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