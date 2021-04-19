Leeds United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Leeds United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Liverpool maçı 19 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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