19 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile 'ın formasını giydiği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Liverpool maçı 19 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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