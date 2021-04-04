Leicester City'de Çağlar Söyüncü corona virüsüne yakalandı!
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City'e 2-0 mağlup olan Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kuzey İrlandalı teknik adam, milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Rodgers, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın corona virüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kuzey İrlandalı teknik adam, Türkiye'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.
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