04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City'de Çağlar Söyüncü corona virüsüne yakalandı!

Çağlar Covid-19'a yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 30. haftasında 'e 2-0 mağlup olan 'de teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kuzey İrlandalı teknik adam, milli yıldızımız 'nün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekibi 'nin teknik direktörü , milli futbolcu 'nün yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rodgers, 2-0 kaybettikleri maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın corona virüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Türkiye'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.

M. City deplasmanda Leicester'ı mağlup etti! haberin devamı

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