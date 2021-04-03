03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

M. City deplasmanda Leicester'ı mağlup etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

İngiltere 'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Ligin 30. haftasında lider , King Power Stadı'nda 'ye konuk oldu.

Manchester ekibi, 58. dakikada Benjamin Mendy ve 74. dakikada Gabriel Jesus'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadı.

Puanını 74'e yükselten Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City 56 puanla 3. sırada kaldı.

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