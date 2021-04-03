03 Nisan 2021, Cumartesi
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Leicester City 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Ligin 30. haftasında lider Manchester City, King Power Stadı'nda Leicester City'ye konuk oldu.
Manchester ekibi, 58. dakikada Benjamin Mendy ve 74. dakikada Gabriel Jesus'un attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer almadı.
Puanını 74'e yükselten Manchester City liderliğini sürdürürken, Leicester City 56 puanla 3. sırada kaldı.
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