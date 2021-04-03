Premier Lig'in 30. haftasında milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ve Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich, deplasmanda Chelsea'yi 5-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Londra ekibi, Thomas Tuchel'in takımın başına geçmesinin ardından ilk kez mağlup oldu.