18 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Serie A ekiplerinden Inter'deki Covid-19 vakaları sebebiyle Sassuolo maçı ertelendi!

Inter'e Covid-19 vurdu! O maç ertelendi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

İtalya 'nın lideri Inter'e, corona virüsü vurdu. Kulüpte son dönemlerde artan Covid-19 vakaları sebebiyle, 28. haftada oynanması gereken Inter - karşılaşması ertelendi. İşte detaylar...

'nin () 28. haftasında oynanması gereken Inter- karşılaşması, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yerel sağlık makamlarının kararıyla ertelendi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular ve 'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.

Milano yerel sağlık makamlarının, yeni Kovid-19 vakaları sebebiyle 21 Mart Pazar gününe kadar her türlü takım çalışmasını durdurduğu, 20 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Inter-Sassuolo maçının ertelenmesine karar verdiği ve oyuncuların da kendi milli takımlarına gitmesini yasakladığı bildirildi.

Açıklamada, takım oyuncularının 22 Mart Pazartesi günü yeniden Kovid-19 testinden geçeceği ifade edildi.

, dün kalecisi 'in, 16 Mart'ta da Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.



Kaynak: AA
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