03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 2-5 West Bromwich (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Diagne attı Chelsea yıkıldı

Diagne attı Chelsea yıkıldı! Tam 7 gol
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Premier Lig'in 30. haftasında milli futbolcumuz ve 'ın kiralık olarak gönderdiği 'nin formasını giydiği , deplasmanda 'yi 5-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Londra ekibi, 'in takımın başına geçmesinin ardından ilk kez mağlup oldu.

'in 30. haftasında ile , 'de karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz ve 'dan kiralanan 'nin de formasını giydiği konuk takım, rakibini 45+2 ve 45+4. dakikalarda , 63 ve 90+1. dakikalarda ve 68. dakikada Mbaye 'nin attığı gollerle 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

OKAY VE DIAGNE 90 DAKİKA OYNADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne 90 dakika sahada kalırken, Senegalli forvet, 68. dakikada takımının 4. golünü kaydetti.

Öte yandan Chelsea'de Thiago Silva, 29. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Haftayı puansız kapatan Chelsea, bu sonuçla 51 puanla 4. sırada kaldı. Bu sezonki 4. galibiyetini alan ise puanını 21'e yükselterek 19. sırada yer aldı.


TUCHEL İLE İLK YENİLGİ

Chelsea, ocak ayında 'ın gönderilmesinin ardından takımın başına getirdiği ile ilk yenilgisini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu maç öncesi Londra ekibiyle çıktığı 14 resmi maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

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