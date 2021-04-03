Chelsea 2-5 West Bromwich (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Diagne attı Chelsea yıkıldı
Premier Lig'in 30. haftasında milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ve Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich, deplasmanda Chelsea'yi 5-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Londra ekibi, Thomas Tuchel'in takımın başına geçmesinin ardından ilk kez mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea ile West Bromwich, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ve Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'nin de formasını giydiği konuk takım, rakibini 45+2 ve 45+4. dakikalarda Matheus Pereira, 63 ve 90+1. dakikalarda Callum Robinson ve 68. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı gollerle 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
OKAY VE DIAGNE 90 DAKİKA OYNADI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne 90 dakika sahada kalırken, Senegalli forvet, 68. dakikada takımının 4. golünü kaydetti.
Öte yandan Chelsea'de Thiago Silva, 29. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Haftayı puansız kapatan Chelsea, bu sonuçla 51 puanla 4. sırada kaldı. Bu sezonki 4. galibiyetini alan West Bromwich Albion ise puanını 21'e yükselterek 19. sırada yer aldı.
TUCHEL İLE İLK YENİLGİ
Chelsea, ocak ayında Frank Lampard'ın gönderilmesinin ardından takımın başına getirdiği Thomas Tuchel ile ilk yenilgisini aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu maç öncesi Londra ekibiyle çıktığı 14 resmi maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.
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