03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 1 - 2 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund Frankfurt'a diş geçiremedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'da 27. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. , 'un kendi kalesine ve 'nın golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. İşte detaylar...

'nın 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. , 11. dakikada 'un kendi kalesine ve 87'de 'nın golüyle mücadeleyi 2-1 kazandı. 'un tek golünü ise 44'te kaydetti.

Bu sonuçla Frankfurt puanını 50'ye yükseltip 4. sıradaki yerini korurken, Dortmund 43 puanla 5. sırada kaldı.

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