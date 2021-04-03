03 Nisan 2021, Cumartesi
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Borussia Dortmund 1 - 2 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Frankfurt, Schulz'un kendi kalesine ve Silva'nın golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Frankfurt, 11. dakikada Schulz'un kendi kalesine ve 87'de Silva'nın golüyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Dortmund'un tek golünü ise 44'te Hummels kaydetti.
Bu sonuçla Frankfurt puanını 50'ye yükseltip 4. sıradaki yerini korurken, Dortmund 43 puanla 5. sırada kaldı.
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