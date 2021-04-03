03 Nisan 2021, Cumartesi
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Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Bologna ile Inter karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Bologna ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BOLOGNA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bologna - Inter maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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