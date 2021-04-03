03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

İtalya Serie A'nın 29. haftasında ile 'ın formasını giydiği karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Juventus maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da 'te canlı yayınlanacak.

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