Dünya Kupası Elemeleri C grubu maçında Bulgaristan ile İtalya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bulgaristan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri C grubu maçında Bulgaristan ile İtalya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BULGARİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bulgaristan - İtalya maçı 28 Mart Pazar günü saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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