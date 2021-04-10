Real Madrid-Barcelona maçı CANLI
La Liga'nın 30. haftası El Clasico'ya sahne oluyor. İspanya'nın iki devi Real Madrid ile Barcelona, Estadio Alfredo Di Stefano'da karşı karşıya geliyor. Real Madrid-Barcelona maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.
REAL MADRID-BARCELONA İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius Junior.
Barcelona: ter Stegen, Dest, Mingueza, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Messi, Dembele.
GÖZLER MESSI'DE
El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor.
Real Madrid'e karşı 44. kez sahada yer alan ve El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı.
Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupa'da ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.
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