10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid-Barcelona maçı CANLI

Real Madrid-Barcelona | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

'nın 30. haftası 'ya sahne oluyor. İspanya'nın iki devi ile Barcelona, Estadio Alfredo Di Stefano'da karşı karşıya geliyor. -Barcelona maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, ise 63 puanla lider 'i (66 puan) takibini sürdürüyor.

REAL MADRID-BARCELONA İLK 11'LER

Real Madrid: , Vazquez, , , , Modric, , , , , Vinicius Junior.

Barcelona: ter Stegen, Dest, Mingueza, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, , Dembele.


GÖZLER MESSI'DE

'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor.

'e karşı 44. kez sahada yer alan ve El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı.

Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupa'da ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.

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