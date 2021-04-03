Bologna 0-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter deplasmanda Bologna'yla karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Serie A'nın 29. hafta karşılaşmasında Inter ile Bologna kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Inter 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter 68 puana yükseldi ve en yakın rakibi Milan'la farkı 8 puana çıkardı. Ayrıca lacivert-siyahlıların 1 maç eksiği bulunuyor. Bologna ise 2 hafta aradan sonra kaybetti ve 34 puanda kaldı.

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