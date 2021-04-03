03 Nisan 2021, Cumartesi
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Bologna 0-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter deplasmanda Bologna'yla karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Serie A'nın 29. hafta karşılaşmasında Inter ile Bologna kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Inter 1-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Inter 68 puana yükseldi ve en yakın rakibi Milan'la farkı 8 puana çıkardı. Ayrıca lacivert-siyahlıların 1 maç eksiği bulunuyor. Bologna ise 2 hafta aradan sonra kaybetti ve 34 puanda kaldı.
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