03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna 0-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter Lukaku'yla kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

İtalya 'nın 29. haftasında Inter deplasmanda 'yla karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

'nın 29. hafta karşılaşmasında Inter ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Inter 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter 68 puana yükseldi ve en yakın rakibi Milan'la farkı 8 puana çıkardı. Ayrıca lacivert-siyahlıların 1 maç eksiği bulunuyor. Bologna ise 2 hafta aradan sonra kaybetti ve 34 puanda kaldı.

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