Son dakika spor haberi: Pep Guardiola'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki! "Yerel ligleri bitiremezsiniz"

Bu konu hakkında başkan daha net konuşabilir. Benim için rahatsız edici bir durum var. Çünkü tüm bilgilere sahip değilim. Bildiklerim hakkında size fikir verebilirim. Ancak, ortada bir tane resmi açıklama var ve başka da bir şey yok." diyerek sözlerini sürdürdü.