Son dakika spor haberi: Pep Guardiola'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki! "Yerel ligleri bitiremezsiniz"
Avrupa'nın 3 büyük ligi olan İngiltere, İtalya ve İspanya'dan 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu. Bu karara tepkiler de gecikmedi. Son olarak yeni ligin kurucu takımlarından olan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, gündemi sarsan flaş açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "Çaba ve başarı arasında bir ilişki yoksa o zaman ortada spor yoktur." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, basın toplantısında Avrupa Süper Ligi hakkında gelen sorulara da yanıt verdi. Guardiola, "Yerel ligleri, kupaları öldüremezsiniz. Yapmamız gereken, Avrupa'daki her bir yerel ligi olduğundan daha güçlü hale getirmek. Daha iyi rekabet, daha iyi ikinci ligler, daha iyi üçüncü ligler. Bu ligler iyi olursa en üst ligler de iyi olur. Kaliteyi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Avrupa Süper Ligi ile ilgili gelen soruya İspanyol menajer, "Biz 'Süper' Premier Lig kurmayı düşünmeliyiz. Bunun için de Premier Lig'deki takım sayısını biraz azaltmalıyız. Ancak, Premier Lig'deki kaliteyi artırmak için kulüpleri de öldürmemeniz gerekiyor." cevabını verdi.
Bu konu hakkında başkan daha net konuşabilir. Benim için rahatsız edici bir durum var. Çünkü tüm bilgilere sahip değilim. Bildiklerim hakkında size fikir verebilirim. Ancak, ortada bir tane resmi açıklama var ve başka da bir şey yok." diyerek sözlerini sürdürdü.
"AJAX NEDEN YOK?"
Manchester City'nin menajeri, "Avrupa Süper Ligi'ni kuranlar tüm dünyayı dolaşmalı ve nedenlerini anlatmalı. Mesela, 4-5 Şampiyonlar Ligi kupası olan Ajax neden yok? Ben kulübümü destekliyorum, insanları tanıyorum, bu kulübün bir parçasıyım. Ancak kendi görüşlerim de var.
Tüm bilgiler bende olduğunda daha rahat cevap verebilirim. Açık konuşabilirim. Bu yüzden bu altı takımı çalıştıran menajerler için rahatsız edici noktalar var." dedi.
Guardiola, "Bu proje, henüz nefes almayan bir embriyo. Gerçek şu ki, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve finale çıkmaya çalışacağız. Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynayacağız. Çünkü bunu sahada kazandık ve hak ettik. Oyuncularım Aston Villa maçına odaklanmalı. Tüm menajerin dediği gibi, biz sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz." sözlerini kullandı.
İspanyol futbol adamı, "Her kulüp tabii ki kendi konumunu savunur. Herkes kendi çıkarlarını düşünüyor. Premier Lig de, UEFA da öyle. UEFA da başarısız oldu. Daha önce iletişim kurmalılar, iletişim halinde olmalılardı. Herkes her şeyi açıklığa kavuşturmalı. Benim fikrimi oluşturabilecek derece bilgim yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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