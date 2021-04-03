03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Schalke 04 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

27. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Schalke 04 maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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