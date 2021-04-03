Almanya Bundesliga 27. haftasında Bayer Leverkusen ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Schalke 04 maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ