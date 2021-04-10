10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen 1-4 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sörloth attı Leipzig kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

'nın 28. haftasında RB  deplasmanda Sörloth'un 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada 'i 4-1 mağlup etti.

RB ve , 'nın 28. haftasında karşı karşıya geldi. Leipzig, bu zorlu mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçın golleri Leipzig adına 23' , 32' 41' Sörloth, 63' Sabitzer'den gelirken Werder Bremen 61'de penaltıdan ile skor buldu.

Bu sonuçla Leipzig, 60 puanla lider 'in 5 puan gerisinde 2. sırada kendine yer buldu. Werder Bremen ise 30 puanla 13. sırada yer aldı.

Werder Bremen gelecek hafta deplasmanına gidecek. Leipzig ise evinde 'i ağırlayacak.

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