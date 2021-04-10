10 Nisan 2021, Cumartesi
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Werder Bremen 1-4 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig deplasmanda Sörloth'un 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti.
RB Leipzig ve Werder Bremen, Bundesliga'nın 28. haftasında karşı karşıya geldi. Leipzig, bu zorlu mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Maçın golleri Leipzig adına 23' Olmo, 32' 41' Sörloth, 63' Sabitzer'den gelirken Werder Bremen 61'de penaltıdan Rashica ile skor buldu.
Bu sonuçla Leipzig, 60 puanla lider Bayern'in 5 puan gerisinde 2. sırada kendine yer buldu. Werder Bremen ise 30 puanla 13. sırada yer aldı.
Werder Bremen gelecek hafta Dortmund deplasmanına gidecek. Leipzig ise evinde Hoffenheim'i ağırlayacak.
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