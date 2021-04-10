10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 1-4 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea fark yarattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

'de deplasmanda 'in yıldızlaştığı maçta 4-1 mağlup etti.

'de , deplasmanda 'ı 4-1 mağlup etti.

Ligde 31. maçına çıkan Chelsea'nin gollerini 8. dakikada , 10. ve 78. dakikalarda ve 30. dakikada attı. Ev sahibi ekibin golü ise 62. dakikada 'den geldi.

Puanını 54'e çıkaran Chelsea, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi.


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