10 Nisan 2021, Cumartesi
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Crystal Palace 1-4 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de Chelsea deplasmanda Crystal Palace'ı Kai Havertz'in yıldızlaştığı maçta 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.
Ligde 31. maçına çıkan Chelsea'nin gollerini 8. dakikada Kai Havertz, 10. ve 78. dakikalarda Christian Pulisic ve 30. dakikada Kurt Zouma attı. Ev sahibi ekibin golü ise 62. dakikada Christian Benteke'den geldi.
Puanını 54'e çıkaran Chelsea, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi.
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