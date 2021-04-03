Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 27. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Dortmund: Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney, Dahoud; Reus, Hazard; Haaland
Eintracht Frankfurt: Trapp; Ilsanker, Tuta, N'Dicka; Zuber, Sow, Rode, Kostic; Younes, Kamada; Silva
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