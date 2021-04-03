03 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Arsenal 0-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanırken, 'Topçular'ın 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Premier Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadeleyi Liverpool 3-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 64. ve 82. dakikalarda Jota, 68'de ise Mohamed Salah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 4 hafta aradan sonra mağlup oldu ve 42 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 49'a yükseltti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...