03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 0-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool Arsenal'i farklı geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 30. haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanırken, 'Topçular'ın 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi Liverpool 3-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 64. ve 82. dakikalarda , 68'de ise kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 4 hafta aradan sonra mağlup oldu ve 42 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 49'a yükseltti.

M. City deplasmanda Leicester'ı mağlup etti! haberin devamı

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