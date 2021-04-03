İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanırken, 'Topçular'ın 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Premier Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadeleyi Liverpool 3-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 64. ve 82. dakikalarda Jota, 68'de ise Mohamed Salah kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 4 hafta aradan sonra mağlup oldu ve 42 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 49'a yükseltti.

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