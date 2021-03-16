16 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Bursaspor ile yollarını ayıran Ali Akman Eintracht Frankfurt'ta ilk antrenmanına çıktı!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile yollarını ayıran Ali Akman, Almanya Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt'ta transfer olmuştu. Ümit milli oyuncu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Ali Akman, yeni takımı Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Almanya'nın yolunu tuttu. Yeni takımına katılan genç oyuncu, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.
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