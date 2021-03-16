Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile yollarını ayıran Ali Akman, Almanya Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt'ta transfer olmuştu. Ümit milli oyuncu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ali Akman, yeni takımı Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Almanya'nın yolunu tuttu. Yeni takımına katılan genç oyuncu, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ