16 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Bursaspor ile yollarını ayıran Ali Akman Eintracht Frankfurt'ta ilk antrenmanına çıktı!

Ali Akman Frankfurt'ta ilk antrenmanına çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

. Lig ekiplerinden ile yollarını ayıran , Bundesliga takımı 'ta transfer olmuştu. Ümit milli oyuncu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından 'da kadro dışı kalan Ali Akman, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Almanya'nın yolunu tuttu. Yeni takımına katılan genç oyuncu, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.

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