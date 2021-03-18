18 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Erhan Önal'ı unutmadı! Taziye mesajı...

Bayern Münih Erhan Önal'ı unutmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

ekiplerinden , ve Türk futbolunun efsane ismi 'ı unutmadı ve taziye mesajı yayımladı.

Alman kulübünün internet sayfasından yayımlanan mesajda, 'in, eski futbolcusu için yas tuttuğu belirtildi.

Önal'ın 7 yaşında Almanya'ya geldiği ve 1973'te TSV Münih Ost takımından Bayern Münih'e transfer olduğu anımsatılan mesajda, burada ilk Türk göçmen çocuğu olarak 'da oynama başarısını gösterdiği kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise Erhan Önal'ın takım içinde ve taraftarlar arasında çok sevildiğini aktararak, "Her zaman 'Ben Bavyeralı Türküm' derdi. Hızlı bir orta saha oyuncusu ve hepimizin gerçekten sevdiği çok neşeli, son derece cana yakın bir insandı. Onu özleyeceğiz ve her zaman hafızamızda saklayacağız." ifadesini kullandı.

Kulüp Başkanı Herbert Hainer de Önal'ın yakınlarıyla birlikte yas tuttuklarını belirterek, Önal'ın, Alman futbol tarihinin bir bölümünü yazdığını ve her zaman kulübün bir parçası olacağını vurguladı.

Erhan Önal, 18 kez Bayern Münih formasını giydi.

Bu kulübün yanı sıra Belçika'da Standard Liege formasını da giyen Önal, Türkiye'de ilk olarak 1982 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte kısa süre forma giyen Önal, tekrar Belçika ekibine döndü.

1985'te 'a transfer edilen Önal, sarı-kırmızılı takımda 7 sezon oynadı.

Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı haberin devamı

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