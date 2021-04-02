02 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'ta Pirlo'dan radikal karar! 3 yıldız kadro dışı...

Pirlo'dan radikal karar! 3 yıldız kadro dışı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

İtalya Serie A ekiplerinden 'un teknik direktörü , Covid-19 pandemisine rağmen evde parti yapan , , 'yı maçı kadrosuna almadı.

Pirlo, derbisinden önce düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart akşamı ev partisi yaparken polis baskınına uğrayarak, ülkedeki yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirlerinden para cezası kesilen üç oyuncusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Futbol camiasındaki bireyler olarak hareketleriyle herkese örnek olmaları gerektiğini belirten Pirlo, oyuncularının yaptığının dünyanın içinden geçtiği salgın döneminde yanlış olduğunu, dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Teknik direktör Pirlo, ABD'li , Brezilyalı ve Arjantinli 'yı Torino ile yapacakları derbi müsabakasında kadro dışı bıraktığını şöyle açıkladı:

"Geçen akşamki hadiseye karışan 3 oyuncu yarınki maçın kadrosuna alınmadı. Zamanla çalışmaya başlayacaklar ve ne olduğunu göreceğiz."

Diğer yandan, yarınki Torino derbisini kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getiren Pirlo, kendi kariyeri için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben tek tek maçlara odaklanıyorum ve işimi iyi yapmayı düşünüyorum. Diğer taraftan, eğer 10 maçta kaybediyorsanız evinize dönmeniz normaldir. Ama benim amacım işimi iyi yapmak ve 'ta çalışmaya devam etmek."

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