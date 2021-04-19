19 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe 0-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid avantaj kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 33. haftasında Real , deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede milli futbolcumuz 90. dakikada oyundan çıktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 33. haftasında Real , deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

'de teknik direktör , formda oyuncuları ve 'u yedek başlatırken, Fransız futbolcuyu 64. dakikada 'nun yerine oyuna aldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'ye karşı etkili bir futbol ortaya koyamayan Real Madrid, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak haftayı puan kaybı ile kapattı.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 90. dakikada yerini 'ya bırakan , takımının hücumdaki en etkili ismi oldu.

Milli futbolcu Enes, yakaladığı iki önemli gol pozisyonunda, sahanın en iyisi olarak öne çıkan Real Madrid kalecisi 'i geçmeyi başaramadı.

Madrid derbisinde alınan beraberlikle Real Madrid puanını 67'ye çıkararak, bir maç eksiği olan 'nın (65) önünde ikinciliğini sürdürdü. Getafe de 31 puanla 15. sırada kaldı.

Sahasında oynadığı maçta 'ı 5-0 mağlup eden lider ise puanını 70'e çıkardı.

La Liga'da normal fikstürde 28 Nisan'da oynanması gereken 33. hafta maçları, 17 Nisan'da ve Barcelona arasında oynanan final maçından dolayı 31. ve 32. hafta maçlarının önüne geçerek 18 Nisan Pazar gününe alınmıştı.

La Liga'da 31. hafta maçları 21 ve 22 Nisan'da, 32. hafta maçları da 24, 25 ve 26 Nisan'da oynanacak.

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