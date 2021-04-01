01 Nisan 2021, Perşembe

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Juventus'ta Merih Demiral'dan sonra Bonucci de Covid-19'a yakalandı

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DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta milli yıldız 'ın ardından de yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Bonucci'ye İtalya Milli Takım kampından dönüşünde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun kendisini evinde izolasyona aldığı belirtildi.

, sabah saatlerinde de milli futbolcu 'ın milli takım kampında Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Torino'ya dönüşte J Hotel'de tecrit altına alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan, Napoli kulübü de Bonucci ile milli takımda birlikte yer alan oyuncuları Lorenzo Insigne, Alex Meret ve Giovanni Di Lorenzo'nun test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

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