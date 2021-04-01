Juventus'ta Merih Demiral'dan sonra Bonucci de Covid-19'a yakalandı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta milli yıldız Merih Demiral'ın ardından Leonardo Bonucci de yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Bonucci'ye İtalya Milli Takım kampından dönüşünde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun kendisini evinde izolasyona aldığı belirtildi.
Juventus, sabah saatlerinde de milli futbolcu Merih Demiral'ın milli takım kampında Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Torino'ya dönüşte J Hotel'de tecrit altına alındığını duyurmuştu.
Diğer yandan, Napoli kulübü de Bonucci ile milli takımda birlikte yer alan oyuncuları Lorenzo Insigne, Alex Meret ve Giovanni Di Lorenzo'nun test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
COVID 19 - Giocatore positivo: https://t.co/srpgKdHkV4 pic.twitter.com/EjPcyjCdFs— JuventusFC (@juventusfc) April 1, 2021
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