18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 3-1 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MANU'dan üst üste 5. galibiyet
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 32. haftasında , sahasında 'i (2) ve 'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Puan tablosunun 2. basamağındaki , haftaya 16. sırada başlayan 'yi ağırladı.

Manchester United, Greenwood'un 48 ve 84, 'nin 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Burnley'nin golünü, 50. dakikada Tarkowski kaydetti.

Ligde arka arkaya 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 66'ya çıkardı. 33 puanda kalan Burnley ise 17. sıraya geriledi.

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