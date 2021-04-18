18 Nisan 2021, Pazar
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Manchester United 3-1 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, sahasında Burnley'i Mason Greenwood (2) ve Edinson Cavani'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'yi ağırladı.
Manchester United, Greenwood'un 48 ve 84, Cavani'nin 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Burnley'nin golünü, 50. dakikada Tarkowski kaydetti.
Ligde arka arkaya 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 66'ya çıkardı. 33 puanda kalan Burnley ise 17. sıraya geriledi.
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