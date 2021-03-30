Eski Beşiktaşlı Marcelo Olympique Lyon'la sözleşmesini uzattı

Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dorukhan Toköz'ün ve Bernard Mensah'ın sözleşmelerinin bitecek olması ve Oğuzhan Özyakup'un performansının istenilen seviyede olmaması nedeniyle siyah-beyazlılar ilk etapta orta saha transferine yönelecek. Bu doğrultuda Kara Kartal, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)