30 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dorukhan Toköz'ün ve Bernard Mensah'ın sözleşmelerinin bitecek olması ve Oğuzhan Özyakup'un performansının istenilen seviyede olmaması nedeniyle siyah-beyazlılar ilk etapta orta saha transferine yönelecek. Bu doğrultuda Kara Kartal, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

'de şampiyonluğu kovalayan , önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek kadroyu kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki isimler için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

Bazı oyuncularla vedalaşacak olan , rotasyonu geniş tutmak adına hamlelerini yapacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

Mensah'tan istenilen verimi alamayan ve Adem Ljajic'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Kartal, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

Siyah-beyazlıların bu bölge için İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

Haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için 'ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtilirken, Bristol City ve QPR'ın da 27 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

ALEX PRITCHARD KİMDİR?
, 3 Mayıs 1993 tarihinde İngiltere'nin Orsett şehrinde doğdu. Futbol kariyerine West Ham altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Tottenham ile profesyonel kariyerine adım attı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

Futbol hayatında şimdiye kadar İngiltere dışına çıkmayan , Peterborough, Swindon Twon, Brentford, West Bromwich ve Norwich'in formalarını giydi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

10 numara pozisyonunda görev yapan Pritchard 2018 yılından beri Huddersfield takımında oynuyor.

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