Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İngiltere'den...

Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dorukhan Toköz'ün ve Bernard Mensah'ın sözleşmelerinin bitecek olması ve Oğuzhan Özyakup'un performansının istenilen seviyede olmaması nedeniyle siyah-beyazlılar ilk etapta orta saha transferine yönelecek. Bu doğrultuda Kara Kartal, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek kadroyu kurmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki isimler için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Bazı oyuncularla vedalaşacak olan Beşiktaş, rotasyonu geniş tutmak adına hamlelerini yapacak.

Mensah'tan istenilen verimi alamayan ve Adem Ljajic'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Kartal, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı.

Siyah-beyazlıların bu bölge için İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Alex Pritchard isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

Haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için Beşiktaş'ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtilirken, Bristol City ve QPR'ın da 27 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ifade edildi.

ALEX PRITCHARD KİMDİR?

Alex Pritchard, 3 Mayıs 1993 tarihinde İngiltere'nin Orsett şehrinde doğdu. Futbol kariyerine West Ham altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Tottenham ile profesyonel kariyerine adım attı.