14 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Real Madrid maçı CANLI

Liverpool - Real Madrid | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

Çeyrek Final rövanş maçında, Liverpool ile karşı karşıya geliyor. İspanyol ekibi, evinde 3-1 kazandığı maçın ardından Anfield'da yarı finale adını yazdırmak istiyor. Öte yandan kırmızılar, Devler Ligi'nde yaşadığı tarihi geri dönüşlerden birine daha imza atmanın peşinde. İngiliz devinde forma giyen milli futbolcumuz da mücadeleye ilk 11'de başladı. Liverpool - Real Madrid maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Liverpool ile kozlarını paylaşıyor. İspanyol ekibinin 3-1 kazandığı maçın rövanşında oynanan, Liverpool - Real Madrid müsabakasının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Liverpool - Real Madrid maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

LIVERPOOL - REAL MADRID İLK 11'LER

Liverpool: , -Arnold, , , , , , Wijnaldum, , , Salah

Real Madrid: Courtois, Valverde, , , , Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool taraftarı Real Madrid otobüsünü taşladı! İşte o görüntüler... Liverpool taraftarı Real Madrid otobüsünü taşladı! İşte o görüntüler...
Ibrahimovic'in futbol hayatı bitebilir! İşte o gelişme... Ibrahimovic'in futbol hayatı bitebilir! İşte o gelişme...
Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör