Liverpool Real Madrid maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında, Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İspanyol ekibi, evinde 3-1 kazandığı maçın ardından Anfield'da yarı finale adını yazdırmak istiyor. Öte yandan kırmızılar, Devler Ligi'nde yaşadığı tarihi geri dönüşlerden birine daha imza atmanın peşinde. İngiliz devinde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak da mücadeleye ilk 11'de başladı. Liverpool - Real Madrid maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. İspanyol ekibinin 3-1 kazandığı maçın rövanşında oynanan, Liverpool - Real Madrid müsabakasının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Liverpool - Real Madrid maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
LIVERPOOL - REAL MADRID İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah
Real Madrid: Courtois, Valverde, Nacho, Militao, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr
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