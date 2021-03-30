30 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Inter logosunu değiştirdi

Inter logosunu değiştirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, logosunu değiştirdi ve yeni logosunu tanıttı.

Siyah, beyaz ve mavi renklerin yer aldığı yeni logo, kulübün sosyal medya hesaplarından tanıtıldı.

Logoda, kulübün resmi adı olan ""nun baş harfleri I ve M iç içe geçmiş şekilde yer aldı.

Yeni logonun 2021-2022 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

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