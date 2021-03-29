Cristiano Ronaldo ceza alabilir! FIFA...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda bulunan Portekiz, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşmış ve maçtan 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Mücadelenin son anlarında Ronaldo'nun attığı gol sayılmamış ve Portekizli yıldız kaptanlık bandını yere atmıştı. 36 yaşındaki yıldız isim bu hareketinden dolayı ceza alabilir. İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında Sırbistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 devam ederken 90+3. dakikada Cristiano Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmadı.
Hakeme itiraz eden Portekizli yıldız sarı kart gördü ve sinirlenip henüz maç bitmemişken kaptanlık pazubandını fırlatıp soyunma odasına gitti.
RONALDO CEZA ALABİLİR!
Corriere dello Sport, yıldız oyuncun tepkisini FIFA 'saldırgan veya şiddet içeren davranış' olarak ele alırsa ceza alabileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak FIFA Disiplin Yasası'nın 11. Maddesi kuralının ihlal edilip edilmediği araştırılıyor. 36 yaşındaki Ronaldo suçlu bulunması halinde en az 1-2 maç ceza alabilir.
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