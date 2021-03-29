29 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo ceza alabilir! FIFA...

Ronaldo ceza alabilir! FIFA...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda bulunan , ilk maçında ile karşılaşmış ve maçtan 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Mücadelenin son anlarında 'nun attığı gol sayılmamış ve Portekizli yıldız kaptanlık bandını yere atmıştı. 36 yaşındaki yıldız isim bu hareketinden dolayı ceza alabilir. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 devam ederken 90+3. dakikada 'nun şutu gol değeri kazanmadı.

Hakeme itiraz eden Portekizli yıldız sarı kart gördü ve sinirlenip henüz maç bitmemişken kaptanlık pazubandını fırlatıp soyunma odasına gitti.

RONALDO CEZA ALABİLİR!

, yıldız oyuncun tepkisini FIFA 'saldırgan veya şiddet içeren davranış' olarak ele alırsa ceza alabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak FIFA Disiplin Yasası'nın 11. Maddesi kuralının ihlal edilip edilmediği araştırılıyor. 36 yaşındaki suçlu bulunması halinde en az 1-2 maç ceza alabilir.

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