Dünya Kupası Elemeleri D grubu maçında Kazakistan ile Fransa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kazakistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri D grubu maçında Kazakistan ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kazakistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAZAKİSTAN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Fransa maçı 28 Mart Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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