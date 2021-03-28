Dünya Kupası Elemeleri I grubu maçında Arnavutluk ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arnavutluk - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri I grubu maçında Arnavutluk ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARNAVUTLUK - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arnavutluk - İngiltere maçı 28 Mart Pazar günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ