28 Mart 2021, Pazar

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Arnavutluk - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Arnavutluk - İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

I grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arnavutluk - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

I grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARNAVUTLUK - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arnavutluk - İngiltere maçı 28 Mart Pazar günü saat 19:00'da 'de canlı yayınlanacak.

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