İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Genoa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Genoa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Genoa maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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