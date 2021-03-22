Cüneyt Çakır Belçika-Galler maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Belçika-Galler maçını yönetecek.

Belçika'nın Leuven şehrindeki Dan Dreef Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Cüneyt Çakır, FIFA Dünya sıralamasında 1'inci sırada bulunan Belçika'nın Galler'i ağırlayacağı karşılaşma ile 53'üncü kez A Milli Takım düzeyinde maç yönetecek.

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