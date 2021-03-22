22 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır Belçika-Galler maçını yönetecek

Cüneyt Çakır'a dev görev
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2021

FIFA kokartlı hakem , 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak - maçını yönetecek.

'nın Leuven şehrindeki Dan Dreef Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Cüneyt Çakır, FIFA Dünya sıralamasında 1'inci sırada bulunan Belçika'nın 'i ağırlayacağı karşılaşma ile 53'üncü kez A Milli Takım düzeyinde maç yönetecek.

Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
PSG Lyon'a acımadı! PSG Lyon'a acımadı!
Barcelona'dan farklı tarife! Barcelona'dan farklı tarife!
Napoli Roma'yı devirdi! Napoli Roma'yı devirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ