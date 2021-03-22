22 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Olympique Lyon 2-4 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG Lyon'a acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (), Olympique Lyon'u 4-2 mağlup zirveyi geri aldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (), Olympique Lyon'u 4-2 mağlup ederek averaj farkıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Ligue 1'in 30. haftasının son karşılaşmasında Lyon PSG'yi ağırladı.

Konuk takımın gollerini 15. ve 52. dakikalarda , 32. dakikada ve 47. dakikada Di Maria attı. Lyon'un golleri ise 62. dakikada Slimani ve 81. dakikada Cornet'en geldi.

Bu arada sakatlığı nedeniyle 1 aya yakın süredir sahalardan uzak kalan PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 70. dakikada oyuna girdi.

Karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan PSG, puanını 60'a yükselterek averaj farkıyla yeniden lider oldu. Lyon ise 60 puanla 3. sırada kaldı.

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