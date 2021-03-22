Olympique Lyon 2-4 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 4-2 mağlup zirveyi geri aldı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 4-2 mağlup ederek averaj farkıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Ligue 1'in 30. haftasının son karşılaşmasında Lyon PSG'yi ağırladı.
Konuk takımın gollerini 15. ve 52. dakikalarda Kylian Mbappe, 32. dakikada Danilo Pereira ve 47. dakikada Di Maria attı. Lyon'un golleri ise 62. dakikada Slimani ve 81. dakikada Cornet'en geldi.
Bu arada sakatlığı nedeniyle 1 aya yakın süredir sahalardan uzak kalan PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 70. dakikada oyuna girdi.
Karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan PSG, puanını 60'a yükselterek averaj farkıyla yeniden lider oldu. Lyon ise 60 puanla 3. sırada kaldı.
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