İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, evinde Sassuolo'yu konuk etti. Ligin lideri konumunda bulunan Milano ekibi, bu maçta da hata yapmadı ve 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da 28. hafta mücadelesinde lider Inter, evinde Sassuolo'yu konuk etti. Mavi siyahlı ekip, golcüleri Romelu Lukaku'nun 10 ve Lautaro Martinez'in 67. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdı. Sassuolo'nun tek golü ise 85. dakikada Traore'den geldi.

Bu sonuçla Inter puanını 71'e yükseltip ikinci sıradaki Milan ile puan farkını 11'e çıkarırken, Sassuolo ise 40 puanda kaldı.

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