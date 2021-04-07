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DÜNYADAN FUTBOL

Inter 2-1 Sassuolo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lider golcüleriyle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, evinde 'yu konuk etti. Ligin lideri konumunda bulunan ekibi, bu maçta da hata yapmadı ve 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da 28. hafta mücadelesinde lider Inter, evinde 'yu konuk etti. Mavi siyahlı ekip, golcüleri 'nun 10 ve 'in 67. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdı. Sassuolo'nun tek golü ise 85. dakikada 'den geldi.

Bu sonuçla Inter puanını 71'e yükseltip ikinci sıradaki ile puan farkını 11'e çıkarırken, Sassuolo ise 40 puanda kaldı.

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