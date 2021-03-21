İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında West Ham United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında West Ham United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Arsenal maçı 21 Mart Pazar günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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