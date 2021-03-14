14 Mart 2021, Pazar
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Leicester City 5 - 0 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Leicester City ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Iheanacho (3), Ayoze Perez ve Ampadu'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Leicester City, Sheffield United'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, golcüsü Kelechi Iheanacho'nun yıldızlaşarak hat-trick yaptığı maçta 5-0'lık skorla 3 puanı aldı. Leicester ekibinin diğer gollerini ise Ayoze Perez ve Ampadu kaydetti.
Bu sonuçla Leicester City, puanını 26'ya çıkarıp 2. sıraya yükselirken, Sheffield United ligin son sırasında 14 puanda kaldı.
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