14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 1 - 2 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Brighton deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

İngiltere 'in 28. haftasında , deplasmanda karşısında 2-1 kazandı. Brighton'ın gollerini ve kaydederken, Southampton'ın tek golü 'tan geldi.

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Brighton, deplasmanda ve 'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Southampton'ın tek golü ise 'tan geldi.

Bu sonuçla Brighton ligde puanını 29'a yükseltirken, Southampton 33 puanda kaldı.

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