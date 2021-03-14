İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Brighton, deplasmanda Southampton karşısında 2-1 kazandı. Brighton'ın gollerini Dunk ve Trossard kaydederken, Southampton'ın tek golü Adams'tan geldi.

Premier Lig'in 28. haftasında Southampton ile Brighton karşı karşıya geldi. Brighton, deplasmanda Dunk ve Trossard'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Southampton'ın tek golü ise Adams'tan geldi.

Bu sonuçla Brighton ligde puanını 29'a yükseltirken, Southampton 33 puanda kaldı.

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