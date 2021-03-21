21 Mart 2021, Pazar
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Hoffenheim 1-2 Mainz 05 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Hoffenheim sahasında Mainz 05'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde Hoffenheim ile Mainz 05 kozlarını paylaştı. Karşılaşması Mainz 2-1 kazandı.
Mainz'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Glatzel ve 41'de Kohr kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 39. dakikada Bebou'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 30 puanda kalırken, Mainz ise 24 puana yükseldi.
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