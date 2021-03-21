21 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 1-2 Mainz 05 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Mainz çıkışını sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Almanya 'nın 26. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

'nın 26. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Karşılaşması Mainz 2-1 kazandı.

Mainz'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Glatzel ve 41'de Kohr kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 39. dakikada Bebou'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 30 puanda kalırken, Mainz ise 24 puana yükseldi.

Köln ve B. Dortmund yenişemedi! (Golleri izleyin) haberin devamı

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