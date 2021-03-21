21 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund'da Jude Bellingham ırkçılığa maruz kaldı

Dortmund'lu yıldız ırkçılığa maruz kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı.

Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada herhangi bir gün daha..." mesajını yazdı.

, Köln, Bellingham'ın önceki takımı Birmingham City ve İngiltere Futbol Federasyonu, olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.

İngiltere futbolunda Derby County'de forma giyen Türk oyuncu Kazım Kazım, Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Chelseali Reece James ve Crystal Palacelı Wilfried Zaha gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.

Köln ve B. Dortmund yenişemedi! (Golleri izleyin) haberin devamı

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