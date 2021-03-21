21 Mart 2021, Pazar
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Chelsea 2-0 Sheffield United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Chelsea ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadelen 2-0 galip ayrıldı.
İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Chelsea ile Sheffield United kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip yarı finale yükseldi. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Norwood kendi kalesine ve Hakim Ziyech kaydetti.
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